Замминистра энергетики Грузии покинула должность

2017-10-04 17:44 | www.trend.az | 4

Заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили покинула должность. Об этом она написала на своей странице в Фейсбук, передает "Грузия Online".

"Много интересных лет, много интересных людей, много эмоций... Через много лет я попрощалась с министерством энергетики, однако энергетику не смогу покинуть", - заявила Валишвили.

Имя Мариам Валишвили уже удалено и с сайта министерства энергетики Грузии.

Мариам Валишвили в 2006-2007 годах была коммерческим директором Корпорации нефти и газа Грузии, в 2008 году она стала руководителем компании Кахи Каладзе Kala Energy В 2008 году Валишвили заняла должность заместителя министра энергетики, где работала по сей день.