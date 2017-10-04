АБР: Банковский сектор Азербайджана стабилизировался

2017-10-04 17:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Банковский сектор Азербайджана стабилизировался после реструктуризации зарубежных обязательств Международного банка Азербайджана на 3,3 миллиарда долларов, считает директор постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

В интервью агентству Reuters Маннапбеков отметил, что некоторые банки с достаточной капитализацией сегодня постепенно совершают шаги для восстановления кредитного портфеля, тем не менее, это пока не стало трендом.

Международный банк Азербайджана, который недавно завершил процесс реструктуризации валютных кредитных обязательств, находится на стадии оздоровления с июля 2015 года. Эти процедуры связаны с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. Министр финансов Самир Шарифов ранее сообщал, что его ведомство планирует приступить к подготовке стратегии приватизации МБА с участием консультантов, обладающих международным авторитетом.

Глава Бакинского представительства АБР в интервью также коснулся проектов банка в Азербайджане. Как отметил Маннапбеков, АБР рассматривает возможность выделения кредита в 500 миллионов долларов на развитие железнодорожного сектора Азербайджана. В то же время, он добавил, что какого-либо решения по этому вопросу еще не принято и стороны еще не перешли к переговорам.

АБР был учрежден в 1966 году. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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