Сократился кредитный портфель банков

2017-10-04 15:15 | www.oxu.az | 4

Объем выделенных банками Азербайджана кредитов на 1 сентября 2017 года составил 11 907,2 млн манатов, что на 485,7 млн манатов или 3,92% меньше показателя на 1 августа 2017 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, это отмечается в данных Палаты по надзору над финансовыми рынками.

С начала года объем выделенных банками Азербайджана кредитов сократился на 3,893 млрд манатов или 24,64%. Напомним, что кредитный портфель банков Азербайджана на 1 января этого года составлял 15 800,2 млн манатов.

A.M.

