В Instagram появились опросы и голосования

2017-10-04 15:22 | www.oxu.az | 4

В Instagram Stories появились специальные стикеры, с помощью которых пользователь может провести опрос, передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.

Стикер позволяет задать друзьям и подписчикам вопросы и смотреть, как распределились их голоса. Опрос, как и «история», исчезнут через 24 часа.

Кроме того, в Stories появился инструмент «пипетка», которая позволяет скопировать любой цвет с фотографии или видео и использовать его в дальнейшем для рисования или написания текста.

Н.О.