Министр промышленности и новых технологий Таджикистана посетит Баку

2017-10-04 17:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шафкат Бобозода посетит Баку. Об этом министр сказал на встрече с послом Азербайджана Аббасали Гасановым, сообщили среду в посольстве.

Коснувшись вопроса восстановления авиарейса Душанбе-Баку, посол сказал, что этот вопрос все еще не решен, и это препятствует осуществлению работ в торгово-экономической, научно-культурной сферах между Азербайджаном и Таджикистаном, несмотря на наличие широких возможностей в этих областях.

На встрече было отмечено, что азербайджанские инвесторы проявляют интерес к экономике Таджикистана. Была отмечена важность создания таджикской стороной благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, упрощения налоговой и таможенной сфер.

Также был обсужден вопрос о поставке на таджикский рынок широкого ассортимента азербайджанской продукции.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)