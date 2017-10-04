Неделя итальянского языка в Баку – музыка из культовых фильмов на сцене Международного центра мугама

2017-10-04 17:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 16 октября состоится открытие Недели итальянского языка в Баку, сообщили Trend Life организаторы. Мероприятие проводится посольством Италии в Азербайджане при поддержке Международного центра мугама.

Неделя итальянского языка – это международный проект, направленный на пропаганду итальянского языка - языка современной культуры и искусства. Каждый год, в третью неделю октября, МИД Италии организует мероприятия по всему миру, куда входят конференции, выставки, концерты, встречи и др.

В этом году тема Недели итальянского языка, которая продлится с 16 по 23 октября, – итальянский кинематограф.

На вечере прозвучат произведения из знаменитых итальянских фильмов. Под аккомпанемент рояля и струнного квартета заслуженные артисты Фарида Мамедова (сопрано) и Сируз Мамедов (труба) исполнят популярные мелодии итальянских композиторов из любимого итальянского кино. Специальный гость – Франческо Бруни, известный итальянский режиссер и сценарист.

Билеты на концерт продаются во всех кассах города.

(Автор: Вугар Иманов)