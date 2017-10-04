Эрдоган: «Референдум обречет местное управление Северного Ирака на изоляцию»

2017-10-04 18:08 | www.apa.az | 5

«Иракская проблема превратилась в первоочередной вопрос для Ирана и Турции».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хасаном Рухани.

Он напомнил, что Турция неоднократно заявляла о непризнании незаконного референдума, проведенного в Иракском Курдистане.

«Автономия Северного Ирака имеет границу протяженностью 350 километров с Турцией, на востоке она граничит с Ираном, на западе с Сирией, а на юге с центральным правительством Ирака. Решение вынесенное заодно с «Моссадом» не может быть законным. Этот шаг обречет местное управление Северного Ирака на изоляцию. Позиция Ирана и Турции по данному вопросу известна. Нашим партнером в Ираке является лишь центральное правительство, и мы со всей решимостью заявляем, что этот референдум нелегитимен. В этом направлении нами уже предприняты шаги. Как Турция, так и Иран, и центральное правительство Ирака намерены предпринять еще более жесткие шаги», - подчеркнул турецкий лидер.

Президент Ирана, в свою очередь, подчеркнул, что территориальная целостность Сирии и Ирака является ключевой целью Тегерана и Анкары.

«У нас очень добрососедские отношения с народом Иракского Курдистана. Мы не хотим, чтобы на них оказывалось давление. Однако некоторые силы в Иракском Курдистане приняли ошибочные решения. Они должны избегать таких решений. Для претворения в жизнь своих фундаментальных и общих стратегических целей Турция, Иран и Ирак должны действовать сообща», - сказал Рухани.