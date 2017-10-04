ЕС будет судиться с Ирландией из-за не взысканных с Apple налогов

2017-10-04 15:34 | www.oxu.az | 5

Европейский союз подаст иск против правительства Ирландии в связи с тем, что власти этой страны слишком затянули с взысканием с Apple налоговых субсидий на сумму 13 млрд евро и процентов.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении члена Европейской комиссии (ЕК) по конкуренции Маргрете Вестагер.

"Более года прошло с тех, как Еврокомиссия приняла это решение, а Ирландия до сих пор не истребовала деньги", - отметила Вестагер.

В августе прошлого года Еврокомиссия потребовала от Apple возместить правительству Ирландии незаконные налоговые субсидии.

Н.О.