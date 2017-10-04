Король Саудовской Аравии прибывает с государственным визитом в Россию

2017-10-04 17:56 | www.trend.az | 5

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд начнет в среду государственный визит в Россию. В рамках этого первого визита саудовского монарха в Москву стороны обсудят важнейшие двусторонние и региональные проблемы, а также подпишут ряд знаковых сделок в энергетике, инфраструктурном строительстве, сфере высоких технологий и других секторах экономики, которые по мнению многих экспертов выведут отношения между двумя крупнейшими производителями и экспортерами нефти в мире на уровень стратегического партнерства.

Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибудет в российскую столицу во второй половине дня в среду. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Кремля, на 5 октября намечены переговоры монарха с президентом РФ Владимиром Путиным. "Лидеры рассмотрят совместные шаги по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - сообщили в пресс-службе. "По итогам переговоров предполагается подписание совместных документов", - добавили в Кремле.

Помимо двусторонних вопросов Путин и Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудят международную проблематику. "Особое внимание будет уделено положению дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на урегулирование сохраняющихся в регионе конфликтных ситуаций", - сообщили в Кремле.

Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, стороны проявляют политическую волю к развитию экономических связей. "Перспективы очень широкие, потенциал далек от того, чтобы быть раскрытым. Сейчас обе стороны проявляют политическую волю к тому, чтобы способствовать развитию бизнес-контактов", - сказал представитель Кремля.

"Отношения Москвы и Эр-Рияда < … > это отдельный вектор нашей внешней политики, исходя из того, какое важное место занимает Саудовская Аравия в регионе и в арабском мире в целом", - сказал также Песков. "Безусловно, Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать диалог, в том числе и в рамках обсуждения ситуации в регионе Ближнего Востока и в Сирии в частности", - заявил он.

6 октября с королем Саудовской Аравии встретится премьер-министр РФ. "Дмитрий Медведев и Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд затронут актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других областях, рассмотрят ход реализации крупных совместных инфраструктурных проектов", - отметили в пресс-службе правительства.

Визит монарха в РФ продлится до 8 октября.

Перспективы экономического сотрудничества

Россия и Саудовская Аравия, которые вместе добывают 25% мировой нефти, в сентябре 2016 года подписали соглашение о совместных действиях для поддержания стабильности на рынке нефти. Это соглашение сделало возможной договоренность о сокращении добычи между странами-производителями, которая стабилизировала цены на нефть на мировом рынке после их резкого падения. Совместная работа над соглашением открыла перед Россией и Саудовской Аравией новые возможности в сфере экономического сотрудничества.

По словам генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ ) Кирилла Дмитриева, объем инвестиций Саудовской Аравии в Россию превысит $1 млрд после объявления новых сделок в ходе визита. РФПИ и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) подписали в 2015 году соглашение о создании совместного фонда объемом в $10 млрд, который уже инвестировал в проекты в сельском хозяйстве, недвижимости, инфраструктурном строительстве и нефтегазовом секторе.

"Инвестиции саудовских партнеров к моменту визита уже составили $1 млрд, мы объявим новые сделки, которые увеличат эту цифру", - заявил Дмитриев. "Это очень важный визит, вместе с королем приедет очень внушительная делегация министров и бизнесменов. Мы считаем, что эта встреча выводит отношения между Россией и Саудовской Аравией на качественно новый уровень", - убежден он.

Дмитриев и другие российские участники переговоров отмечают особую роль наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в сближении между двумя странами.

Стороны также обсудят участие России в реализации саудовского плана реформ "Видение 2030", автором которого является наследный принц. План предполагает приватизацию доли в крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco, диверсификацию экономики страны, сильно зависящей от добычи и экспорта нефти, а также инвестиции в проекты в энергетике, инфраструктуре и технологиях по всему миру.

В качестве одного из шагов по реализации этого плана PIF и японский Softbank уже создали крупнейший в мире фонд для инвестиций в технологии Softbank Vision Fund объемом $93 млрд. Фонд может рассмотреть инвестиции в крупные высокотехнологичные проекты в России.

При этом объем торговли между Россией и Саудовской Аравией остается небольшим. Согласно данным Министерства экономического развития, товарооборот между странами вырос на 30% за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $430 млн. По мнению большинства экспертов, эти цифры не соответствуют потенциалу торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Минэкономразвития РФ направило Саудовской Аравии проект дорожной карты по реализации совместных проектов, который будет детально рассмотрен на заседании российско-саудовской межправительственной комиссии под председательством министра энергетики Александра Новака и министра торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджеда бен Абдаллы аль-Касаби. Заседание состоится в конце октября в Эр-Рияде.

РФПИ и суверенный фонд Саудовской Аравии PIF также работают над созданием фонда объемом $1 млрд для инвестирования в энергетические активы. По мнению Дмитриева, фонд мог бы инвестировать в российскую компанию Eurasia Drilling и других российских поставщиков услуг по разведке и добыче нефти и газа, а также производителей нефтегазового оборудования. Саудовская Saudi Aramco впервые приняла в этом году участие в российской выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, где провела ряд переговоров с российскими производителями оборудования.

В рамках визита пройдет совместный инвестиционный форум, в котором примет участие более 200 компаний, включая крупнейшую в мире нефтедобывающую компанию Saudi Aramco, а также российские "Газпром нефть", "Сибур", "Аэрофлот" и "Фосагро".

Как заявил в преддверии визита Новак, "Газпром нефть" планирует подписать с Saudi Aramco меморандум о сотрудничестве по созданию совместного научно-исследовательского центра, а компания "Сибур" может подписать меморандум о сотрудничестве в реализации совместного нефтегазохимического проекта на территории Саудовской Аравии. При этом министр подчеркнул, что нефтехимия является одним из самых перспективных направлений экономической кооперации между двумя странами.

Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" обсудит с Saudi Aramco совместную торговлю нефтью на мировых рынках.

Визит делегации Саудовской Аравии также придется на дни, когда в Москве пройдет международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН), в котором примут участие министры энергетики из половины стран Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В рамках форума Новак проведет переговоры с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом.

Ожидания российской стороны

В Москве убеждены, что визит короля Саудовской Аравии в РФ придаст мощный импульс развитию отношений. Как отметил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов, отношения двух стран находятся на подъеме, а контакты на высшем уровне активизировались.