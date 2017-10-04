Иран приветствует победы сирийской армии над террористами

2017-10-04 18:01 | www.trend.az | 5

Старший иранский законодатель Алаеддин Боруджерди на встрече в среду с министром иностранных дел Сирии высоко оценил недавние победы армии страны и сил Движения Сопротивления над террористическими группировками, передает Иран (ИРНА).

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента (Меджлиса) встретился с главой МИД Сирии Валидом Аль-Муаллемом в столице Сирии в Дамаске, и оба чиновника рассмотрели последние события в регионе и двусторонние отношения.

Боруджерди также подчеркнул, что Иран будет продолжать оказывать поддержку сирийскому народу.

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента во главе парламентской делегации прибыл во вторник вечером в столицу Сирии.

Ожидается, что иранский чиновник встретится с новоизбранным спикером сирийского Народного собрания Хаммудой Сс-Сабагом, чтобы передать ему послание от его иранского коллеги Али Лариджани.

Боруджерди также в интервью ИРНА назвал проведение референдума о независимости Иракского Эрбиля стратегической ошибкой, негатевные последствия которого сегодня ясны в Иракском Эрбиле.