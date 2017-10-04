Президент Азербайджана выделил 3 млн. манатов на благоустройство и капремонт домов в Шамахы

2017-10-04 18:21 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Исполнительной власти Шамахинского района 3 млн. манатов для продолжения работ по благоустройству города, замены кровельных покрытий и капремонта фасадов городских многоквартирных домов.

Как передает АПА-Экономикс, 2 млн. манатов из них выделены на замену кровельных покрытий и капремонта фасадов 43 городских многоквартирных домов, 1 млн. манатов – на продолжение работ по благоустройству города Шамахы. Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в распоряжении.