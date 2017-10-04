Министр: «Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана»

2017-10-04 18:36 | www.apa.az | 3

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию Комитета по политике и безопасности Совета Европейского союза, в которую входят послы ЕС, аккредитованные в Брюсселе.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД Азербайджана, Мамедъяров детально проинформировал участников встречи о текущем статусе переговоров по нагорно-карабахскому конфликту. Глава азербайджанской дипломатии еще раз подчеркнул, что урегулирование проблемы возможно лишь в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, его международно признанных границ. Министр довел до сведения пристувующих, что на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН были проведены переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также министром иностранных дел Армении, сообщив, что на этой неделе состоится визит в регион сопредседателей МГ.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана напомнил, что уважение к территориальной целостности и неприкосновенности границ государств является базовым принципом международных отношений, отметив, что этот принцип закреплен в Глобальной стратегии Европейского союза.