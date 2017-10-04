Глава правительства: Каталония объявит независимость в течение нескольких дней - ВИДЕО

2017-10-04 15:40 | www.oxu.az | 3

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил BBC, что в течение нескольких дней Каталония провозгласит независимость от Испании.

По его словам, правительство "будет действовать в конце этой недели или в начале следующей", передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны.

Король Испании в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии проведением референдума продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

Н.Г.