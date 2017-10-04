Представитель ООН призывал придерживаться иранской ядерной сделки

2017-10-04 18:03 | www.trend.az | 4

Резидент-координатор ООН в Иране рекомендовал всем сторонам соглашения по иранскому атому занять мудрую позицию и по-прежнему оставаться привержеными СВПД, передает Иран (ИРНА).

"МАГАТЭ подтверждает выполнение Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе", сказал Гари Льюис в интервью ИРНА в кулуарах 4-го ирано-европейского форума, проходящего в Цюрихе.

Он добавил, что 8 докладов, опубликованных Международным агентством по атомной энергии, подтверждают приверженность Ирана своим обязательствам по ядерному соглашению, известному как Совместный всеобъемлющий план действий.

В июле 2015 года между Ираном и «Большой Шестёркой» международных посредников было подписано соглашение по иранской ядерной программе, известное как Совместный всеобъемлющий план действии (СВПД). Согласно документу, Тегеран принял на себя обязательства по ограничению работ в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.

Генеральный секретарь ООН также приветствовал неизменную приверженность всех участников СВПД, долговременную жизнеспособность и успех соглашения, по словам Льюиса.

Несмотря на неоднократные подтверждения сделки наблюдателями ООН и сторонниками соглашения, президент США Дональд Трамп часто говорит о намерении отменить сделку или пересмотреть её.

Отметим, что 4-й ирано-европейский форум проходит в швейцарском городе Цюрих при участии политических и экономических активистов, а также предпринимателей из Ирана и Европы.