Армения при принятии ее в СЕ не выполнила обязательство по мирному урегулированию карабахского конфликта - МИД

2017-10-04 18:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Армения при принятии ее в Совет Европы не выполнила обязательство по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на встрече с новоназначенным представителем СЕ в республике послом Золтаном Хернйесом, говорится в сообщении МИД, распространенном в среду.

На встрече министр также привлек внимание к делу «Чирагов и другие против Армении», подчеркнув, что Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не обеспечила соответствующее решение.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам реализации практических проектов и осуществления «Плана действий Совет Европы – Азербайджан», отмечено сотрудничество Азербайджана с ПАСЕ и соответствующими мониторинговыми комитетами.

Золтан Хернйес подчеркнул, что в период дипломатической деятельности приложит все усилия для развития двусторонних связей между Азербайджаном и СЕ.

На встрече стороны обменялись мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)