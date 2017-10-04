В Военной Академии состоялась встреча с пакистанской делегацией

2017-10-04 18:38 | www.apa.az | 4

Согласно протоколу, подписанному между Министерством Обороны Азербайджанской Республики и Объединенным Штабом Исламской Республики Пакистан, делегация, возглавляемая представителем Университета Национальной Обороны Пакистана генерал-майором Файйазом Хусейном Шахом, находится с визитом Баку.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе встречи, проведенной в Военной Академии Вооруженных сил, было обсуждено расширение сотрудничества в области военного образования, реализация взаимных проектов, определение сфер совместной деятельности, двустороннее сотрудничество и другие вопросы.