Микаил Джаббаров освободил от должности директора школы

2017-10-04 15:47 | www.oxu.az | 4
Директор полной средней школы №90 имени Рихарда Зорге в Сабунчинском районе Баку освобождена от занимаемой должности.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в Управлении образования города Баку подтвердили данный факт.
В Управлении сообщили, что трудовой договор с директором данной школы Гурбантадж Газибековой был прекращен из-за достижения ею пенсионного возраста.
Соответствующим приказом министра образования Микаила Джаббарова на эту должность был назначен Ясин Гулиев.
Э.А.