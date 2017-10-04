Прощальное послание Лютфи Заде Азербайджану: – ВИДЕО + ФОТО

2017-10-04 15:50 | www.oxu.az | 4

Одним научным открытием он сумел направить развитие мировой науки и технологий в новое русло. Его имя прогремело на весь мир. Он жил в США, но его сердце было с Азербайджаном.

Перед смертью он завещал похоронить его на Родине. Это было его последнее желание. Речь идет о великом азербайджанском ученом с мировым именем Лютфи Заде.

Чтобы взять интервью у великого ученого, мы обратились к нему посредством близкого друга его семьи, профессора Азербайджанского технического университета Шахназ Шахбазовой. Наша мечта реализовалась незадолго до смерти ученого.

Oxu.Az представляет последнее интервью с Лютфи Заде.

- Дорогой профессор, очень рада, что Вы согласились встретиться со мной и дать интервью. Сначала хочу принести Вам соболезнования в связи с кончиной Вашей супруги. Госпожа Фей была очень красивой, дружелюбной и умной женщиной. О ней у меня остались прекрасные воспоминания. Знаю, что для Вас это очень большая потеря, разделяю Ваше горе.

Профессор, с Вашего разрешения я хотела бы перейти к вопросам. Как Вы себя чувствуете, как Ваше здоровье?

- Спасибо за то, что организовали это интервью. Рад передать свои искренние пожелания азербайджанцам. Что касается Фей, то мы прожили вместе 70 лет. Фей была настоящей находкой для меня, ее отсутствие – очень большая утрата. Не уверен, что смогу жить без нее. Высоко ценю ваши соболезнования. Большое спасибо.

Потеря Фей очень плохо повлияла на меня. Я уже не молод, мне 96 лет. Для 96-летнего человека я чувствую себя хорошо, но, конечно, не так силен, как прежде, нет того интереса и интуиции. Это жизнь, и рано или поздно, она приходит к концу.

- Над какими проектами или статьями вы работаете на данный момент?

- Я очень активен. После потери Фей оставаться активным очень значимо для меня. Я связан соглашениями о сотрудничестве, одно из них связано с учеными из Азербайджана. Я занят работой над несколькими статьями и книгами. Параллельно я работаю с Сабиной Шахбаззаде, она моя помощница.

Пока я активен, мозг работает, имеются идеи, о которых хочу написать статьи. Я благодарен Всевышнему, что в состоянии претворять в жизнь задуманное.

- Азербайджан всегда привлекал Ваше внимание, Вы информированы о происходящих там событиях. В целом, что значит для Вас Азербайджан?

- Я всегда чувствовал свою близость с Азербайджаном, я азербайджанец. Я родился в Азербайджане и покинул его в 10 лет. Я все еще помню себя учеником школы №16. Это была прекрасная школа с прекрасными учителями.

Проведенные в Баку годы, учеба в школе №16 стали важным и стимулирующим этапом моей жизни. Бакинский период сыграл большую роль в формировании моего мировоззрения. Школьные годы остались в далеком прошлом, но Азербайджан всегда занимал и продолжает занимать значимое место в моем сердце.

- Какой совет Вы бы дали молодым азербайджанским ученым?

- Знаю, что президент Ильхам Алиев заинтересован в развитии Азербайджана, в частности азербайджанской науки. Сейчас наблюдается развитие. Самое главное – идти по правильному пути.

Не знаю, как пойдет этот процесс. Но хотел бы, чтобы азербайджанские университеты и другие учебные заведения тесно сотрудничали с американскими университетами, в частности, с Университетом Беркли. Меня очень обрадовало соглашение о сотрудничестве между Университетом Беркли и Азербайджанским техническим университетом. Мечтаю видеть в больше научных исследователей и студентов из Азербайджана.

- Как вы считаете, в каком направлении пойдет наука в будущем, что нам надо изучать? Каким будет Ваш совет молодому поколению?

- Я верю, что будущее за компьютерными и информационными науками. Считаю, что компьютерные науки в Азербайджане будут развиваться. Я бы посоветовал еще больше развивать преподавание и исследования в этой области.

- Как человек, изменивший динамику науки, что Вы можете сказать о развитии технологий?

- В Соединенных Штатах Америки много новшеств. В частности, очень популярна сфера компьютерных наук и искусственного интеллекта. К примеру, компания Google работает над проектом нового беспилотного автомобиля. Реализация этого проекта, как мне кажется, затянется. Я не думаю, что этот проект претворится в реальность в ближайшем будущем, может быть, лет через 20, 30, 50, а может быть, вообще никогда. Вот такие новшества имеются на данный момент.

В своих работах я опираюсь на нечеткую логику, отдаю предпочтение искусственному интеллекту. Нечеткая логика близка человеческой логике, я стараюсь развивать эту сферу.

Некоторые скептически (с подозрением) относятся к теории нечеткой логики. Такой подход меня уже не беспокоит. Уверен, что люди, с подозрением относящиеся к теории нечеткой логики, однажды скажут, что я был прав.

Теория нечеткой логики должна быть доказана и получить развитие. Считаю важным развитие и применение ее в Азербайджане.

- В чем, по-вашему мнению, причина экономического кризиса в мире?

- Тому могут быть различные причины. Происходят спады и падения. Самый тяжелый кризис пришелся на 2008 год – год избрания Обамы президентом. Этот кризис стал самым тяжелым после спада в 1921 году.

Экономическая ситуация в Азербайджане зависит от цен на нефть. В одно время цена на нефть достигла отметки 150 долларов за баррель. Я точно не знаю нынешнюю цену на нефть, но думаю, что она должна быть в пределах 50 долларов.

При падении цен на нефть экономическая ситуация в Азербайджане ухудшается. Это влияет и на бюджет, и на манат. Сейчас манат немного укрепился, но не так как прежде. Надеюсь на рост нефтяных цен в будущем. Открываются новые нефтяные месторождения. Однако при наличии альтернативных источников энергии вероятность роста цен на нефть снижается.

Азербайджан в отдаленном будущем должен обратить внимание на альтернативные инвестиции, искать новые источники дохода. Наличие нефти является преимуществом, но Азербайджан не должен зависеть только от нефти. Это очень рискованно и может создать проблемы в будущем.

Уверен, что президент Алиев знает об этом и делает все возможное, чтобы найти альтернативные варианты.

- Что Вы можете сказать о развитии науки в Азербайджане?

- Не могу назвать какую-либо конкретную сферу. Научная среда очень активна в Национальной академии наук, Азербайджанском техническом университете и Азербайджанском университете нефти и промышленности.

Положительно оцениваю развитие науки в стране, в частности, внимание, которое президент республики оказывает развитию науки, его желание сделать Азербайджан передовой страной в сфере преподавания и исследований.

- Вы родились в Азербайджане, выросли в Иране и получили известность в США. Считаете свою карьеру успешной?

- Да. В своей жизни я несколько раз оказывался на перепутье двух дорог. Рад, что смог выбрать правильный путь. Считаю свою карьеру и жизнь удачными, очень благодарен Богу за то, что подарил мне успех.

Удача, шанс очень важны в жизни человека. Если нет удачи, сложно достичь результата в любой деятельности. Мы не можем управлять удачей.

- У каждого гения своеобразный характер. А какой у Вас характер?

- Я не высокого мнения о себе. У меня есть определенные способности, но и они имеют ограничения. Некоторые люди мало на что способны, но очень высокого мнения о себе. Скромнее надо быть. Каким бы умным ты ни был, всегда найдется тот, кто умнее себя.

Я достиг определенных высот и прославился на весь мир. Однако, как я отмечал ранее, в моих достижениях большую роль сыграл шанс. Если бы удача не была со мной, то сегодня я не был бы тем, кем являюсь. Благодарю Бога за этот успех. У меня нет каких-то особенных черт характера, но я имею собственное мнение по каждому вопросу. Я всегда придерживаюсь мнения, которое считаю верным, вне зависимости от того, что скажут окружающие.

- Поделитесь своей формулой успеха.

- У меня нет особой формулы успеха, значение имеют только удача и шанс. Просто надо, не останавливаясь, идти вперед, пока не достигнешь успеха. Основываясь на своем опыте, могу сказать, что успеха добиваются настойчивые люди, которые постоянно работают над достижением своей цели.

Я видел очень знающих людей, которые ничего не добились. Они не проявили настойчивости в достижении своей цели. При знакомстве с ними я предполагал, что они покорят вершины. Но сейчас они неизвестны, так как не сфокусировались на конкретной работе.

Одних знаний недостаточно, труд и удача тоже очень важны. Формула успеха такова: способности, труд, настойчивость.

- Планируете приехать в Азербайджан?

- С большим удовольствием, но на данный момент у меня проблемы со здоровьем. Не могу проделать такой длинный путь, не могу ходить, бегать. Поэтому на данный момент я не способен совершить такое путешествие.

Я хотел бы посетить Азербайджан. У меня там хорошие друзья, я очень люблю Азербайджан и азербайджанцев.

- Что бы Вы хотели передать азербайджанцам?

- Хочу передать вот что: будьте благодарны, так как в отличие от соседних стран, в Азербайджане нет проблем, связанных с терроризмом и бедностью.

У Азербайджана умный президент. Его основная цель в том, чтобы люди жили благополучно, в мире с соседними странами, чтобы Азербайджан развивался. Это очень важный фактор для Азербайджана и его внешней политики.

Важно, что Азербайджан дружит как с Россией, так и с США. Верю, что карабахский конфликт скоро будет урегулирован.

- В подписании соглашения о сотрудничестве между Азербайджанским техническим университетом и Университетом Беркли есть и Ваша заслуга. Благодарю Вас за это.

- Это соглашение о сотрудничестве между двумя университетами. Знаю, что вы (проф.Шахназ Шахбазова) сыграли еще большую роль, нежели я, в сотрудничестве между этими двумя университетами. Вы внесли большой вклад в это дело. Вы очень активный и энергичный человек с прекрасными качествами, очень настойчивая. Вы постоянно ведете борьбу и добиваетесь своего.

Считаю это соглашение очень важным и полагаю, что оно должно быть обновлено несколько раз. Соглашение должно создать возможность студентам, научным работникам и профессорам посещать США, в частности Беркли, вести научно-исследовательскую работу. Это очень важно для меня.

- Спасибо большое. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в научных делах.

– Благодарю вас. Вы мне очень помогли, как член семьи. Благодарю вас за налаживание моста между Азербайджанским техническим университетом и Университетом Беркли.

Интервью с великим ученым для сайта Oxu.Az подготовила профессор Азербайджанского технического университета Шахназ Шахбазова.