Выделены средства на капремонт многоквартирных зданий в Шамахе

2017-10-04 18:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий и продолжению работ по благоустройству и созиданию в городе Шамахы.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Шамахы, в том числе для замены кровли 43 многоквартирных зданий и капитального ремонта их фасадной части, из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда Президента Исполнительной власти Шамахинского района будет выделено три миллиона манатов, в том числе два миллиона - на замену кровли 43 многоквартирных зданий и капитальный ремонт их фасадной части и один миллион - на продолжение работ по благоустройству и созиданию.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.