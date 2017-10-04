Президент внес изменения в указ о бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2017 год

2017-10-04 19:11 | www.apa.az | 4
Как передает АПА-Экономикс, согласно указу, внесены изменения в ряд расходных и доходных статей бюджета Государственного нефтяного фонда. Согласно указу, доходы бюджета Государственного нефтяного фонда на 2017 год увеличены с 8 370 589,8 до 10 813 861,6 тысячи манатов, расходы - с 14 483 856,0 до 15 242 928,0 тысячи манатов.
В результате изменений, расходные статьи бюджета выглядят следующим образом:
|
Порядковый №
|
Показатели
|
тысяч манатов
|
Расходы:
|
15 242 928,0
|
1.
|
Финансирование некоторых мер, связанных с социально-бытовыми проблемами и вопросами обустройства беженцев и вынужденных переселенцев
|
105 000,0
|
2.
|
Трансферт в государственный бюджет Азербайджанской Республики на 2017 год
|
6 100 000,0
|
3.
|
Финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы
|
70 000,0
|
4.
|
Финансирование проекта новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
|
165 825,0
|
5.
|
Финансирование Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах
|
29 304,0
|
6.
|
Финансирование долевого участия Азербайджанской Республики в проекте строительства нефтеперерабатывающего комплекса Star
|
744 072,0
|
7.
|
Финансирование долевого участия Азербайджанской Республики в проектах Южного газового коридора
|
496 155,0
|
8.
|
Расходы, связанные с управлением Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики
|
32 572,0
|
9.
|
Верхний предел трансфера в Центробанк на обеспечение макроэкономической стабильности
|
7 500 000,0