Президент внес изменения в указ о бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2017 год

2017-10-04 19:11 | www.apa.az | 4

Как передает АПА-Экономикс, согласно указу, внесены изменения в ряд расходных и доходных статей бюджета Государственного нефтяного фонда. Согласно указу, доходы бюджета Государственного нефтяного фонда на 2017 год увеличены с 8 370 589,8 до 10 813 861,6 тысячи манатов, расходы - с 14 483 856,0 до 15 242 928,0 тысячи манатов.

В результате изменений, расходные статьи бюджета выглядят следующим образом: