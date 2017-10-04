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Президент внес изменения в указ о бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2017 год

2017-10-04 19:11 | www.apa.az | 4

Как передает АПА-Экономикс, согласно указу, внесены изменения в ряд расходных и доходных статей бюджета Государственного нефтяного фонда. Согласно указу, доходы бюджета Государственного нефтяного фонда на 2017 год увеличены с 8 370 589,8 до 10 813 861,6 тысячи манатов, расходы - с 14 483 856,0 до 15 242 928,0 тысячи манатов.

В результате изменений, расходные статьи бюджета выглядят следующим образом:

Порядковый №

                                   Показатели

тысяч манатов

                                                    Расходы:

15 242 928,0

 1.

Финансирование некоторых мер, связанных с социально-бытовыми проблемами и вопросами обустройства беженцев и вынужденных переселенцев

105 000,0

2.

Трансферт в государственный бюджет Азербайджанской Республики на 2017 год

6 100 000,0

 3.

Финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы

70 000,0

4.

Финансирование проекта новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

165 825,0

5.

Финансирование Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах

29 304,0

6.

Финансирование долевого участия Азербайджанской Республики в проекте строительства нефтеперерабатывающего комплекса Star

744 072,0

7.

Финансирование долевого участия Азербайджанской Республики в проектах Южного газового коридора

496 155,0

 8.

Расходы, связанные с управлением Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики

32 572,0

9.

Верхний предел трансфера в Центробанк на обеспечение макроэкономической стабильности

7 500 000,0

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