Евродепутат: Демократии и репутации ЕС нанесён серьёзный удар – ВИДЕО

2017-10-04 15:53 | www.oxu.az | 4

3 октября в Каталонии проходят массовые акции против полицейского произвола. Ранее испанские правоохранительные органы применили жёсткие меры по отношению к жителям региона, которые приняли участие в референдуме о независимости. В ходе столкновений с полицией пострадали более 800 человек.

Как передает Oxu.Az, депутат Европарламента, с которым пообщался RT, считает, что подобными действиями власти Испании нанесли серьёзный удар демократии и репутации Евросоюза.

Представляем интервью депутата Европарламента:

Н.О.