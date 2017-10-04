Звезда «Такси» хочет снять фильм в Крыму

2017-10-04 15:56 | www.oxu.az | 4

Звезда французского фильма «Такси» Сами Насери планирует снять в Крыму картину в жанре криминальной комедии с участием звёзд российского и французского кино, сообщает сообщает Oxu.Az со ссылкой на Лайф.

«У нас есть сильный проект, сценарий уже готов. Это будет юмористическая история про любовь, гангстеров и полицию», - сказал Насери на пресс-конференции в Симферополе.

Он отметил, что в фильме будут три главные роли — две женские и одна мужская. Их, по задумке авторов киноленты, сыграют российские актёры. Кроме них в картине появятся актёры из Франции — Матьё Кассовиц, Жерар Дармон, Филипп Лелюш и Фредерик Дифенталь.

A.C.

