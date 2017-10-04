ЕC и его структуры заинтересованы в развитии связей с Азербайджаном

2017-10-04 18:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтай Асадов в среду принял делегацию комитета по политике и безопасности Совета Европейского союза, в которую входят послы ЕС, аккредитованные в Брюсселе.

В ходе встречи Асадов сказал, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с ЕС.

Спикер Милли Меджлиса подчеркнул, что связи между Азербайджаном и ЕС динамично развиваются с 2009 года на основе программы «Восточное партнерство».

Асадов отметил, что новое соглашения с ЕС будет играть важную роль в дальнейшем развитии этих связей. По его словам, Азербайджан делает все возможное для подписания этого соглашения.

Председатель комитета по политике и безопасности Совета Евросоюза Вальтер Стивенс отметил, что Азербайджан – страна, являющаяся примером религиозной толерантности. По его словам, ЕС придает большое значение отношениям с Азербайджаном. Стивенс высоко оценил развитие связей между Азербайджаном и ЕС и сказал, что Евросоюз и его структуры заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном.

«В ноябре в Брюсселе состоится саммит "Восточного партнерства". Но еще более важный вопрос заключается в том, что мы хотим еще раз подчеркнуть значение, которое мы как ЕС придаем восточным партнерам. Соответствующие переговоры в связи с подписанием нового соглашения между ЕС и Азербайджаном продолжаются. Надеемся, что в скором времени переговоры успешно завершатся», - сказал председатель комитета.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)