Израильский певец Мануэль Исаков и азербайджанские звезды покажут "Райский сад"

2017-10-04 18:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, 7 октября в 19.00, состоится концерт израильского певца Мануэля Исакова под названием "Райский сад", сообщает Trend Life. Вечер организован Центром выходцев из Азербайджана "АзИз" (Международная ассоциация Израиль-Азербайджан) совместно с Еврейским Домом "Гершон" при поддержке Международного Фонда СТМЭГИ и Министерства культуры и туризма, сообщает Trend Life.

Праздничная программа "Райский сад" приурочена к 10-летию выхода одноименного альбома Мануэля Исакова на музыку Эльчина Иманова и на слова Шауля Симан-Тов.

В концерте также выступят звезды азербайджанской эстрады – Адалят Шукюров, Аян Бабакишиева, Ильгар Саиль, Назим Фаэтончу, Арзу Рзаев, Джейхун Гусейнов и Айдынчик.

Справки по телефонам: (055) 771 70 07 (Роман), (055) 861 21 03 (Самир) и (070) 800 77 01 (Эльчин).

Мануэль Исаков родился в 1979 году в Баку, поёт с ранних лет. В 18-летнем возрасте репатриировался в Израиль, в настоящее время проживает в Нетании. Мануэль гастролирует в России, США, Канаде, Англии, Германии, Азербайджане. Имеет награды и дипломы, в том числе за участия в благотворительных концертах горско-еврейской общины.

(Автор: Вугар Иманов)