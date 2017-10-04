Министр Кямаледдин Гейдаров встретился с главным исполнительным директором итальянской компании «Leonardo»

2017-10-04 19:45 | www.apa.az | 3

Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с главным исполнительным директором итальянской компании «Leonardo» Алессандро Профумо и возглавляемой им делегацией.

Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на встрече К. Гейдаров рассказал о работе министерства, деятельности по предотвращению чрезвычайных ситуаций и устранению их последствий. К. Гейдаров подчеркнул значимость расширения сотрудничества с компанией «Leonardo» в области борьбы с чрезвычайными ситуациями.

А. Профумо в свою очередь выразил заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном и отметил необходимость расширения связей в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями.

На встрече были обсуждены другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.