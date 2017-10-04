Тиллерсон: “Никогда не думал об отставке”

2017-10-04 20:03 | www.apa.az | 4

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у него никогда не было желания покинуть свой пост.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом передает NBC News.

«Я никогда не думал об уходе. Я нахожусь на этом посту по желанию президента, и буду служить, пока могу быть полезен», — сказал он.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Тиллерсон пытался уйти в отставку.

Также стало известно, что Дональд Трамп подписал указ, согласно которому госсекретарь Рекс Тиллерсон будет курировать вопросы санкций в отношении России и КНДР.