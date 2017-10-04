На совещании с участием Назарбаевой затронули конфликт Азербайджана и Ирана

2017-10-04 16:05 | www.oxu.az | 3

В Казахстане, на выездном заседании парламентского Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, которое проходит в рамках визита в Мангистау депутатов сената парламента РК, вспомнили об Азербайджане и призвали лучше охранять морские границы страны, сообщает Oxu.Az со ссылкой на казахстанское издание Tumba.

Дарига Назарбаева, депутат Сената Парламента, дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, указала на ряд недочетов в ходе ознакомления с положением дел в сфере обеспечения охраны государственной границы и вооружения казахстанских вооруженных сил.

В частности, речь идет об уязвимости казахстанской границы в Каспийском море.

Было отмечено, что у прикаспийских государств остается большой блок нерешенных геополитических вопросов, что в прошлом приводило к росту напряженности.

При разграничении дна Каспия по модифицированной современной линии на долю Казахстана приходится более 29,6%, Азербайджана - 19,5%, России - 18,7% , Туркменистана - 18,4%, Ирана - 13,8%. Иран недоволен таким положением дел.

Как отмечается, ранее Казахстан выдвигал предложение о демилитаризации Каспия, но его не поддержали остальные прикаспийские государства. Наращивать военную мощь стали все прикаспийские страны, в том числе и те, которые ранее не имели военно-морских сил.

Дарига Назарбаева отметила необходимость разработки министерством обороны как минимум трехлетней программы по укреплению береговой линии вооруженных сил и пограничной службы, в которую войдут в том числе расширение штата сотрудников, оснащение вооруженных сил техникой, радиолокационным оборудованием.

Н.Г.