Сибирский пианист сыграл джазовую фантазию «Это все Россия» и умер

2017-10-04 16:06 | www.oxu.az | 3
Заслуженный артист России Михаил Клейн умер во время выступления в Иркутске.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс-Сибирь.
«Пианист Клейн скончался во время концерта в органном зале прямо за роялем, исполняя свое собственное сочинение — джазовую фантазию «Это все Россия», в которую входят фрагменты нескольких известных песен. Он стал играть «Лебединую верность» и внезапно упал», - рассказала агентству художественный руководитель Иркутской областной филармонии Марина Токарская. Она отметила, что из-за произошедшего публика была в ужасном состоянии.
Композитору было 72 года. Причина смерти устанавливается. По словам Токарской, музыкант не жаловался на здоровье и не страдал тяжелыми болезнями.
Михаил Клейн окончил Иркутское училище искусств и Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Он работал солистом Иркутской областной филармонии с 1972 года.