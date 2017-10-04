Чёрт побери! На том же самом месте! - Аскольд Запашный в Баку (ФОТО)

2017-10-04 19:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с визитом находится художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный, сообщает Trend Life.

Визит артиста в столицу Азербайджана связан с предстоящим показом фантастического шоу UFO, которое будет представлено Большим Московским цирком (самый большой стационарный цирк в Европе) под руководством братьев Запашных в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева 4 ноября в 13:00 и 19:00.

Наряду с деловыми встречами, связанными с предстоящем грандиозным шоу, Аскольд Запашный нашел время, чтобы совершить прогулку по Баку.

Артист побывал в Ичери Шехер, в Национальном приморском парке, ознакомился с достопримечательностями столицы Азербайджана. Фотографиями, сделанными в ходе прогулки по городу Аскольд Запашный поделился на своей странице в Instagram.

"Чёрт побери! На том же самом месте!", - так Запашный подписал фотографию, сделанную на месте съемок эпизода из популярной советской кинокомедии "Бриллиантовая рука".

Также артист отметил, что "Трудно поверить, но прошло больше трёх десятков лет с тех пор, как я последний раз был в Азербайджане. С удовольствием презентуем грядущие гастроли шоу "UFO" в прекрасном Баку".

(Автор: Джани Бабаева)