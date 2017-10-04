Представлены обновленные сайты домов-музеев азербайджанских классиков (ФОТО)

2017-10-04 19:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Киноцентре "Низами" при организации Главного управления культуры и туризма города Баку состоялась презентация веб-сайтов домов-музеев и мемориальных музеев видных общественных деятелей, представителей культуры и искусства, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

На мероприятии присутствовали завотделом информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма Азербайджана Вугар Шихмамедов, начальник Главного управления Вугар Зейналов, а также руководители и сотрудник учреждений культуры при управлении.

В ходе мероприятия были представлены обновленные сайты Мемориального музея Наримана Нариманова, Мемориального музея Мамеда Саида Ордубади, Дома-музея Джалила Мамедгулузаде, Дома-музея Азима Азимзаде, Дома-музея Джафара Джаббарлы.

В течение трех месяцев был разработан новый дизайн сайтов, а также их мобильная версия.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)