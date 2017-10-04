Путин знал о наличии у КНДР атомной бомбы в начале 2000-х

2017-10-04 16:08 | www.oxu.az | 3

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Ким Чен Ир еще в начале 2000-х годов рассказал ему, что у КНДР есть атомная бомба.

Как передает Oxu.Az, об этом президент РФ сказал, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".

Ким Чен Ир рассказал Путину о наличии у КНДР атомной бомбы еще в начале 2000-х годов.

Ким Чeн Ир – многолетний глава Северной Кореи, который официально именовался Великим руководителем Корейской Народно-Демократической Республики. Также он считался Верховным главнокомандующим корейской армией и Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. Он является отцом нынешнего главы КНДР Ким Чен Ына.

Н.О.