Венедиктов показал могилу Березовского

2017-10-04 16:12 | www.oxu.az | 4

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал в Instagram фотографию могилы бизнесмена Бориса Березовского, которая расположена на кладбище Бруквуд в английском графстве Суррей — пригороде Лондона, сообщает Oxu.Az.

«Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели», - написал журналист.

Прокомментировавшие публикацию пользователи отметили, что захоронение находится в неухоженном состоянии.

«Богатейший человек был и вот результат», - пишет liudmilamal.

Н.Г.