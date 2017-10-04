Увеличены доходы и расходы Госнефтефонда Азербайджана (версия 2)

2017-10-04 19:47 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в указ "О бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2017 год".

Согласно указу, доходы бюджета Государственного нефтяного фонда на 2017 год увеличены с 8 370 589,8 тысячи до 10 813 861,6 тысячи манатов, расходы - с 14 483 856 тысяч до 15 242 928 тысяч манатов.

В структуре доходов прогноз поступлений от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана увеличен с 7 550 705,3 тысячи до 9 826 212 тысяч манатов, по поакровым платежам - с 3 465 тысяч до 3 605,5 тысячи манатов, по доходам от транзита нефти и газа через территорию Азербайджана - с 16 830 тысяч до 17 688,5 тысячи манатов.

Кроме этого, прогноз по доходам фонда от размещения и управления активами увеличен с 799 094,6 тысячи до 963 948 тысяч манатов, а по бонусам, выплаченным инвесторами в рамках нефтегазовых соглашений или в связи с их исполнением, - с 495 тысяч до 2 407,6 тысячи манатов.

В структуре расходов фонда наибольшую часть по-прежнему составят трансферты в Центральный банк Азербайджана с целью обеспечения макроэкономической стабильности страны, которые остались без изменения на уровне 7,5 миллиарда манатов. Трансферты в госбюджет также были вновь утверждены на уровне 6,1 миллиарда манатов.

Расходы на улучшение жилищных условий беженцев увеличены с 90 миллионов до 105 миллионов манатов. Затраты на реконструкцию Самур-Абшеронской оросительной системы были сохранены на уровне 70 миллионов манатов, в рамках проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - на уровне 165 825 тысяч манатов, расходы на финансирование Госпрограммы обучения азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 гг. - на уровне 29 304 тысяч манатов.

Расходы на финансирование доли государства в проектах "Южного газового коридора" вновь утверждены на уровне 496,155 миллиона манатов, а расходы по управлению фондом - на уровне 32,572 миллиона манатов.

Кроме того, в обновленном бюджете Госнефтефонда предусмотрены расходы на финансирование доли государства в строительстве нефтеперерабатывающего комплекса STAR в Турции - 744,072 миллиона манатов.

На первое июля 2017 года активы SOFAZ увеличились на 4,96 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 миллиарда долларов) и составили 34,79 миллиарда долларов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.