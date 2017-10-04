Иракская армия объявила о полном освобождении города Эль-Хавиджа от ИГ

2017-10-04 20:04 | www.trend.az | 4

Иракская армия объявила о полном освобождении города Эль-Хавиджа от боевиков группировки "Исламское государство" спустя две недели после начала операции, передает в среду РИА Новости.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению Эль-Хавиджи в провинции Киркук в конце сентября.

"Антитеррористические силы, народное ополчение и центр операций к востоку от реки Тигр освободили три деревни. Они выполнили поставленные задачи в рамках второй части второго периода операции по освобождению Эль-Хавиджи, операция завершена", - говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении представителя командования совместных операций генерала-лейтенанта Абдул Амира Яраллы.

Согласно заявлению, за период операции войска освободили 98 деревень, установили контроль над трассой Тикрит-Киркук и выбили боевиков из двух аэропортов. Ликвидированы 192 боевика, обезврежены 13 заминированных транспортных средств и другая техника противника.

Эль-Хавиджа стала основным "штабом" ИГ в Ираке после взятия армией Мосула в июле этого года.