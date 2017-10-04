Путин рассказал о своем отношении к Трампу

2017-10-04 16:18 | www.oxu.az | 3

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него "практически нет личных отношений" с президентом США Дональдом Трампом, главы стран виделись один раз, вели ряд телефонных разговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес, передает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости.

"Личных отношений практически нет. Мы виделись один раз. Несколько раз говорили на различные темы, представляющие взаимный интерес, по телефону. В том числе это касалось и сирийской проблематики", - ответил Путин на вопрос, как развиваются взаимоотношения между ним и Трампом.

Президент подчеркнул, что по сирийскому вопросу РФ сотрудничает с США по очень многим линиям.

Н.О.