Администрация США предложит Трампу варианты по ядерной сделке с Ираном

2017-10-04 20:15 | www.trend.az | 5

Администрация США готова предложить президенту Дональду Трампу несколько вариантов по судьбе ядерной сделки с Ираном, заявил в среду журналистам госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает РИА Новости.

"Мы намерены дать президенту несколько вариантов", - сказал он.

Тиллерсон напомнил. что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который зачастую именуется ядерной сделкой, "представляет собой лишь небольшую часть из тех многих вопросов, которые мы должны решить в отношениях с Ираном".

По его словам, данное соглашение "очень важно, но оно не является единственным в этих отношениях".