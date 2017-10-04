Трамп потребовал извинений от NBC за сообщения о разногласиях с Тиллерсоном

2017-10-04 20:20 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от телеканала NBC за недостоверную информацию о его разногласиях с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и намерении последнего уйти в отставку, передает РИА Новости.

Ранее в среду телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Тиллерсон летом намеревался покинуть свой пост из-за разногласий с президентом, но остался лишь после уговоров вице-президента Майка Пенса. Сам Тиллерсон позже заявил, что никогда не рассматривал возможность ухода с поста госсекретаря и что он "остается привержен президенту".

"История NBC News была полностью опровергнута госсекретарем Тиллерсоном и вице-президентом Пенсом. Это липовые новости. Они должны извиниться перед американцами", - написал Трамп в Twitter.