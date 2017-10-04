Покушение на Эрдогана: десятки людей приговорили к пожизненному заключению

2017-10-04 16:22 | www.oxu.az | 3

Суд в провинции Мугла на юго-западе Турции приговорил к пожизненному заключению 31 обвиняемого в подготовке покушения на президента страны Тайипа Эрдогана во время попытки госпереворота в стране в июле прошлого года, сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство Anadolu.

По делу проходили 47 сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, трое из них были объявлены в розыск.

Первым в списке обвиняемых значился сам Гюлен, который в настоящее время находится в американском штате Пенсильвания.

Н.Г.