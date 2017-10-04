Король Саудовской Аравии прибыл в Россию с государственным визитом

2017-10-04 20:34 | www.trend.az | 5

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд начал в среду государственный визит в Россию, передает в среду ТАСС.

В рамках первого визита Аль Сауда в Россию на пятое октября намечены переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Лидеры рассмотрят совместные шаги по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - сообщили в пресс-службе Кремля. Предполагается подписание совместных документов в энергетике, инфраструктурном строительстве, сфере высоких технологий и других секторах экономики.

Стороны также обсудят двусторонние и региональные вопросы. "Особое внимание будет уделено положению дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на урегулирование сохраняющихся в регионе конфликтных ситуаций", - отметили в Кремле.