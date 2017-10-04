Король Саудовской Аравии впервые прилетел в Москву

2017-10-04 20:41 | www.apa.az | 5
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд прибыл в Москву с официальным визитом.
Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, это первый его визит в российскую столицу за всю историю отношений между России и Саудовской Аравией.
В рамках первого визита Аль Сауда в Россию на 5 октября намечены переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 6 октября с саудовским монархом встретится премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Как ожидается, он пробудет в Москве до 7 октября.