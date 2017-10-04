Никол Пашинян: Мы проиграли Азербайджану

2017-10-04 16:30 | www.oxu.az | 3

«Позвольте подтвердить слова Сержа Саргсяна о том, что мы проиграли военный баланс с Азербайджаном – благодаря нашему партнеру России».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lragir, об этом заявил сегодня в парламенте Армении депутат от оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян в ходе обсуждения соглашения о российско-армянской объединенной группировке войск.

«Каждый раз Россия продает оружие Азербайджану, а мы не знаем, чем ответить. Ответ простой – можно заключить еще более кабальный договор с Россией. Потом Россия продает оружие Турции, и мы опять заключаем новый договор с Россией, понижая градус своего суверенитета. Вот, обрадовались "Искандерам". А Россия продает Турции С-400, которыми ваши "Искандеры" собьют как игрушки», - сказал армянский оппозиционер.

Н.Пашинян также выразил свое неудовольствие в связи условиями Севрского договора 1915 года.

«Где Севрский договор сейчас? Как может народ, который прошел через 1915 год, возлагать надежды на чужую армию? Почему русская армия отступила в 1915 году после взятия Вана? Серж Саргсян и его власть проиграли основной компонент безопасности», - заявил Н.Пашинян.

Н.Г.