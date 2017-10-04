Акиф Човдаров попросил оправдательного приговора – ОБНОВЛЕНО

2017-10-04 16:33 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под руководством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова Акиф Човдаров произнес последнее слово.

А.Човдаров попросил суд оправдать его: «Если суд не оправдает меня, а накажет, тогда пусть накажет только меня и освободит остальных. Вы хотели поймать одного человека, но не смогли. Поэтому нас привели сюда».



После того, как Акиф Човдаров произнес последнее слово, суд удалился на совещание. Судебный процесс отложен до неопределенного времени.

13:22

«Перед задержанием я хотел покончить жизнь самоубийством».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на судебном процессе сказал находящийся под арестом бывший начальник Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майор Акиф Човдаров.

Произнесший в суде последнее слово А.Човдаров сказал, что перед задержанием хотел совершить суицид: «Однако потом я подумал, что если убью себя, тогда все свалят на меня».

A.M.