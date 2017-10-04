МИД Великобритании предложило убрать трупы с ливийских пляжей и построить второй Дубай

2017-10-04 16:40 | www.oxu.az | 3

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон оказался в центре политического скандала, вызванного его высказываниями о Ливии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Independent.

Во время выступления в Манчестере, Джонсон заговорил о перспективах британских инвестиций в экономику североафриканской страны.

«У них [предпринимателей из Великобритании] есть прекрасное видение того, как обустроить Сирт, помочь муниципалитету и превратить его во второй Дубай. Надо только расчистить место от трупов», - заявил глава британского МИД.

Его слова вызвали резкую реакцию со стороны однопартийцев. В частности, бывшая министр здравоохранения Сара Уолластон заявила, что Джонсон подобными заявлениями опозорил консерваторов, и призвала отправить его в отставку. К этому требованию присоединились еще несколько видных партийных деятелей.

Сирт — родина бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Начиная с 2011 года он постоянно оказывался в эпицентре боевых действий: сначала между сторонниками Каддафи и повстанцами, затем во время гражданской войны. Весной 2015 года был захвачен боевиками ИГ. В результате постоянных обстрелов в Сирте не осталось ни одного целого здания.

Н.О.