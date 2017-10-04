ЕК предложила налоговую реформу ЕС

2017-10-04 16:50 | www.oxu.az | 3

Еврокомиссия озвучила в среду план масштабной реформы системы налога на добавленную стоимость (НДС) в ЕС, недостатки которой позволяют недобросовестным компаниям уходить от налогов на общую сумму до 150 млрд долларов в год.

Как передает Oxu.Az, об этом на брифинге в Брюсселе заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьер Московиси.

"Этот проект позволит значительно упростить принципы взимания НДС и станет самой значительной реформой за последние 25 лет. Мы рассчитываем, что эта система вступит в действие уже в 2020 году", - сказал Московиси.

Н.О.