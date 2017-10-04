Ирландская рок-группа сняла клип с помощью Facebook – ВИДЕО

2017-10-04 16:56 | www.oxu.az | 4

Ирландская рок-группа The Academic опубликовала клип на песню «Bear Claws», снятый с помощью технологии Facebook Live. Музыканты с гордостью заявили, что стали первыми, кто сделал это. Голос вокалиста и партии инструментов были записаны по частям, а затем склеены воедино.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Получившийся клип музыканты The Academic опубликовали на YouTube. Видео на песню «Bear Claws» состоит из нескольких фрагментов, поочередно снятых с помощью сервиса Facebook Live.

Чтобы продемонстрировать зрителям, в какой очередности были сняты фрагменты видео, музыканты раскрасили куски ролика разными цветами.

Весной ирландская певица Бьорк выпустила клип, снятый с применением технологии виртуальной реальности.

A.C.

