Полански обвинили в еще одном изнасиловании

2017-10-04 17:00 | www.oxu.az | 3

В прокуратуру кантона Санкт-Галлен в Швейцарии поступила жалоба от местной жительницы на режиссера Романа Полански, в которой она обвиняет его в изнасиловании, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря кантона Романа Доблера, речь идет о 61-летней Ренате Лэнгер, которая заявила, что была изнасилована в 1972 году в городе Гштаат.

«Сегодня все файлы, все, что мы имеем по делу, будет передано в генеральную прокуратуру кантона Берн», - заявил Доблер.

По его словам, после того, как будет определено, под чью юрисдикцию попадает данное дело, будет установлено насколько оно соответствует срокам давности.

В августе Полански обвинили в еще одном изнасиловании в США.

A.C.

