Кейт Уинслет снимется в сиквеле «Аватара»

2017-10-04 17:18 | www.oxu.az | 4

Актриса Кейт Уинслет снимется в продолжении фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Empire.

«Кейт и я искали что-нибудь, что могли бы сделать вместе, 20 лет, со времени нашего сотрудничества в «Титанике», который был одним из самых стоящих фильмов в моей карьере», - сказал Кэмерон.

На настоящий момент известно, что Уинслет сыграет персонажа по имени Ролан.

Как отмечает издание, всего планируется выпустить четыре сиквела «Аватара», разделенные на блоки по два фильма. Первая из частей продолжения выйдет в 2020 году.

Ранее Джеймс Кэмерон назвал главного злодея в новых частях «Аватара».

A.C.

