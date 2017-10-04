Обнародована годовая инфляция в Азербайджане

2017-10-04 17:24 | www.oxu.az | 3

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует сокращение экономики Азербайджана в 2017 году на 1,3%, ниже предыдущего прогноза в 1,1%, в основном, из-за уменьшения добычи нефти.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал глава представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

«Меньший рост внутреннего валового продукта, в основном, связан с сокращением объемов добычи нефти: добыча сократилась на 9% в первом полугодии 2017 года, что намного превышает спад в 0,4% за аналогичный период прошлого года. Возвращение к росту ожидается в 2018 году на фоне производства на газовом месторождении «Шахдениз», а также некоторого оздоровления в работе частного сектора», - сказал он, добавив, что прогноз роста на будущий год составляет 1%.

Н.Маннапбеков приветствовал позитивные сдвиги в ненефтяном секторе, где наблюдается определенный рост.

По его словам, годовая инфляция в стране достигнет в текущем году 14%, превысив прежний прогноз АБР в 9%.

Л.А.

