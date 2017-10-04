Иракская армия начала штурм Эль-Хавиджы

2017-10-04 17:30 | www.oxu.az | 3

Иракская армия начала штурм центра города Эль-Хавиджа, удерживаемого боевиками группировки «Исламское государство», сообщает Oxu.Az cо ссылкой на телеканал Al-Sumaria.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению Эль-Хавиджи в провинции Киркук в конце сентября.

«Силы быстрого реагирования осадили центр Эль-Хавиджи. Различные отряды сил безопасности продолжают продвижение по городу и зачистку его районов», - заявил каналу источник.

В свою очередь шиитское народное ополчение Хашд Шааби заявило, что его отряды полностью контролируют город.

Н.Г.