Главы Туркменистана и Катара обсудили ситуацию в регионе и деловое партнерство

2017-10-04 22:05 | www.trend.az | 4

АШХАБАД / Trend / - В среду состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и эмиром Катара Шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани, говорится в сообщении туркменского правительства.

Главы двух стран обсудили приоритетные вопросы туркмено-катарских отношений и

подчеркнули наличие солидного потенциала для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе беседы подчёркивалось, что важная роль в двустороннем сотрудничестве отводится торгово-экономическим связям. Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес. В этой связи отмечалась неизменная приверженность двух государств эффективному взаимодействию в рамках авторитетных международных организаций и структур.

Телефонный разговор состоялся по инициативе катарской стороны.

Напомним, что Туркменистан заинтересован в обсуждении вопросов, связанных с участием крупных финансовых и инвестиционных структур Катара в реализации транснационального проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ). Об этом президент страны Гурбангулы Бердымухамедов сказал на переговорах высокого уровня в Дохе, где он находился с госвизитом 15-16 марта 2017 года

Туркменский глава также обратил внимание тогда на то, что Катар является одним из мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа.

"Опыт Катара в данной сфере будет весьма полезен и для нашей динамично отечественной экономики. Как отмечалось, стремительно глобализирующийся газовый рынок вызывает потребность в налаживании сотрудничества между крупнейшими газовыми экспортерами",- приводились в информации туркменских СМИ слова Бердымухамедова.

Строительство туркменского участка газопровода ТАПИ протяженностью 214 километров началось в декабре 2015 года. В настоящее время строительные работы на участке ведутся в соответствии с графиком. Начались изыскательские работы на афганском и пакистанском участках.

Являясь лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн Туркменгаз выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Общая протяженность трубопровода, мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год составит 1814 километров, в том числе 774 километра - по территории, Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией.

Газопровод ТАПИ будет экспортировать топливо с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане.

(Автор: Гусейн Гасанов)